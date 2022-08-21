تعرف على حصيلة وفيات وإصابات حادثة القطارة في كربلاء

2022/08/21 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، حصيلة الإصابات

والوفيات جراء حادثة قطارة الامام علي

(ع) في كربلاء.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، انه"منذ

اللحظة الأولى لحدوث الانهيار استنفرت

الوزارة ملاكاتها المختلفة لتقديم

الرعاية

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