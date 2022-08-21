احتجاج صاخب.. ناشطتان تفاجئان المستشار الألماني بصدر عار

2022/08/21 | 22:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأت ناشطتان المستشار الألماني أولاف شولتس بعدما تقدّمتا لالتقاط صورة معه، ثم خلعتا من دون سابق إنذار قميصيهما وظهرتا بصدر عار للمطالبة بـ "حظر الغاز" الروسي.

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