السيد الصدر يعزي ذوي ضحايا حادث القطارة

2022/08/21 | 22:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واععزى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، ذوي ضحايا حادث القطارة.وقال السيد الصدر في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "مرة اخرى تتسبب شبهات الفساد بضحايا المدنيين في القطارة".وأضاف: "لكن هذه المرة شمل الفساد دور العبادة وبكل وقاحة".وأردف بأنه، "من هنا وبعد أن نعزي ذوي الضحايا ونسأل الله أن يمن عليهم بالصبر والسلوان وأن يلحق ضحاياهم مع الشهداء والصالحين".وطالب السيد الصدر الحكومة بـ"تحقيق فوري وجاد من اجل كشف الحقيقة لكي لا يطال الفساد المساجد ودور العبادة كما طال مؤسسات الدولة ووزاراتها".

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