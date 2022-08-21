2022/08/21 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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الصدر يعزي ذوي ضحايا القطارة ويدعو لتحقيق فوري وجاد

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