صندوق الاسكان يكشف عن تحرك لحسم الكفالة المصرفية

2022/08/21 | 22:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصندوق منح 24 الف معاملة قرضية خلال العام الحالي.

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