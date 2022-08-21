مانشستر سيتي يفقد صدارة الدوري الانكليزي بتعادله مع نيوكاسل بالثلاثة

2022/08/21 | 22:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد مانشستر سيتي، صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادله مع مضيفه نيوكاسل يونايتد 3-3 مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف سيتي كل من إلكاي جوندوجان (ق5) وإيرلينج هالاند (ق60) وبرناردو سيلفا (ق64)، فيما أحرز أهداف نيوكاسل ميجيل ألميرون (ق28) وكالوم ويلسون (ق39) وكيران تريبييه (ق54).

واكتفى مانشستر سيتي بنقطة وضعته في المركز الثاني بفارق نقطتين وراء المتصدر آرسنال، وبفارق الأهداف أمام كل من ليدز يونايتد وتوتنهام وبرايتون، فيما حل نيوكاسل خامسا مؤقتا برصيد 5 نقاط.

واعتمد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، على طريقة اللعب 4-3-3، حيث لعب جون ستونز إلى جانب ناثان أكي في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر وجواو كانسيلو، وأدى رودري دور لاعب الارتكاز، وتحرك أمامه إلكاي جوندوجان وكيفن دي بروين، خلف ثلاثي الهجوم المكون من برناردو سيلفا وفيل فودين وإيرلينج هالاند.

في الناحية المقابلة، لجأ مدرب نيوكاسل إيدي هاو، إلى طريقة اللعب 4-3-3 أيضا، حيث تكون الخط الخلفي من الرباعي كيران تريبييه وفابيان شار وزفن بوتمان ودان بورن، وتبادل جو ويلوك الأدوار مع برونو جيمارايش وجويلينتون في وسط الملعب، فيما تواجد ميجيل ألميرون وألان ساينت ماكسيمين على الجناحين، حول المهاجم الصريح كالوم ويلسون.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة مهاجما، حيث مرر فودين الكرة إلى رودي، فسدد الإسباني من مشارف منطقة الجزاء فوق المرمى بالدقيقة الرابعة.

وسرعان ما سجل سيتي هدف التقدم في الدقيقة الخامسة، عندما قام سيلفا بمجهود فني مميز في الناحية اليمنى، قبل أن يرسل عرضية استقبلها جوندوجان باللمسة الأولى، قبل أن يسدد في الثانية داخل الشباك.

ومن هجمة مرتدة، وصلت الكرة إلى هالاند، الذي مررها في الناحية اليمنى نحو دي بروين، فسدد الدولي البلجيكي كرة نحو القائم القريب، أبعدها الحارس نيك بوب في الدقيقة العاشرة.

وجاءت أول فرصة لنيوكاسل في الدقيقة 14، عندما مرر ساينت ماكسيمين الكرة إلى ويلسون، فأرسل الأخير كرة بمحاذاة المرمى، قطعها الحارس إيدرسون قبل أن تصل إلى المتحفز ألميرون.

وأنقذ بوب مرماه من هدف محقق لسيتي في الدقيقة 16، عندما تصدى لتسديدة فودين الزاحفة إثر تمريرة من جوندوجان، ورد نيوكاسل بعدها بأقل من دقيقة عندما سدد ألميرون عاليا في الهواء إثر تمريرة من ساينت ماكسيمينين.

ضغط نيوكاسل لإحراز التعادل، ومرر جيمارايش كرة بينية إلى ساينت ماكسيمين الذي تخلص من ستونز قبل أن يسدد كرة أنقذها إيدرسون ببراعة.

وتمكن نيوكاسل من إحراز التعادل في الدقيقة 28، عندما وصلت الكرة من هجمة مرتدة إلى ساينت ماكسيمين، الذي شق طريقه من الناحية اليسرى، قبل أن يرسل عرضية قابلها ألميرون من مسافة قريبة في المرمى.

وأضاف ويلسون الهدف الثني لنيوكاسل في الدقيقة 39، عندما استقبل تمريرة من المتألق ساينت ماكسيمين، ليتخلص من الدافع بطريقه سهلة قبل أن يتابع الكرة في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، نفذ دي بروين ركلة حرة، قابلها ستونز برأسه فوق مرمى نيوكاسل.

وقام كانسيلو بانطلاقة خطيرة من الناحية اليسرى، قبل أن يمرر إلى هالاند داخل منطقة الجزاء، فسدد المهاجم النرويجي كرة زاحفة في القائم البعيد بالدقيقة 52.

واستطاع نيوكاسل تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 54، عبر ركلة حرة مباشرة، نفذها تريبييه فوق الحائط البشري لتتهادى في الشباك.



لكن سيتي استفاق من سباته سريعا، فسجل هدفا في الدقيقة 60، إثر عرضية من الناحية اليمنى، أحدثت دربكة، ليغمز رودري الكرة ناحية هالاند الذي وضعها في المرمى من مسافة قريبة.

وأهدر هالاند فرصة التعادل في الدقيقة عندما تصدى الحارس بوب لانفراده، قبل أن يمرر دي بروين كرة بينية مميزة، وضعت سيلفا أمام المرمى، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 64.

وحصل تريبييه على البطاقة الحمراء في الدقيقة 73، إثر عرقلة دي بروين، لكن الحكم تراجع عنها بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، ليكتفي بإشهار البطاقة الصفراء.

وأضاع هالاند فرصة تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 78، عندما سدد فوق المرمى من وضع مريح، إثر كرة مقطوعة من المدافع بورن.



ومرت الدقائق المتبقية مع تشديد نيوكاسل لدفاعه، واحتساب الحكم 9 دقائق كوقت بدل ضائع لم تهتز فيها الشباك.

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