2022/08/21 | 22:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، تنفيذها واجبا نوعيا بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات / مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة البصرة.وقالت الهيئة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تهريب وهدر بالمال العام..



المنافذ تنفذ واجبا نوعيا في محافظة البصرة المركز الخبري الوطني.

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