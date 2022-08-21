العيداني يبحث تفويج الزائرين الايرانيين عبر منفذ الشلامجة

2022/08/21 | 22:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاحد، مع محافظ خوزستان صادق خليليام، تفويج الزائرين الايرانيين عبر منفذ الشلامچة الحدودي.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب تلقاه /المركز الخبري الوطني/،ان “الاجتماع بحث تفويج الزائرين […]

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