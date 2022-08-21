مانشستر سيتي يقع في كمين نيوكاسل يونايتد

2022/08/21 | 22:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد (3-3) في المباراة...

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