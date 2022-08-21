وزيرة الطاقة: الولايات المتحدة ستحقق إنتاجا قياسيًا في النفط العام المقبل

2022/08/21 | 22:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستشهد إنتاجا "قياسيا" للنفط يبدأ العام المقبل.وأضافت جرانهولم، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستنتج حوالي 12.7 مليون برميل …

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