صحيفة هندية: العراق اكبر مستورد للشاي السيلاني لعام 2022

2022/08/21 | 23:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة هندية ، اليوم السبت ، ان

صادرات الشاي لشهر تموز شهدت انخفاضًا

قدره 7.8 مليون كيلوجرام مقارنة بالشهر

نفسه من العام السابق، مع حفاظ العراق

على موقعه في الصدارة كأكبر مستورد.

وبحسب تقرير الصحي

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