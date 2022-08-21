بحادث مروع .. وفاة شخص واصابة شخص اخر واحتراق مركبتين في الديوانية (مصور)

2022/08/21 | 23:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي شخص وإصيب اخر مع احتراق مركبتين

نتيجة التصادم على الخط السريع طريق

محافظة ديوانية _ بغداد .





وقالت مديرية المرور العامة في بيان لها

وتلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه "

تصادم مركبتين على الخط السر

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