2022/08/21 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مئات النساء الفنلنديات مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهن يرقصن ويحتفلن دعما لرئيسة الوزراء، سانا مارين، بعد أن تورطت في فضيحة عندما ظهر فيديو لها وهي ترقص في حفلة منزلية خاصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضامنا مع سانا.. مئات الفنلنديات ينشرن مقاطع فيديو خلال رقصهن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضامنا مع سانا.. مئات الفنلنديات ينشرن مقاطع فيديو خلال رقصهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).