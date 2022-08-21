مصر: تدبير 522.5 مليون دولار لدعم الشركات المصدرة.. ومصدرون يطلبون سرعة الصرف

2022/08/21 | 23:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المصرية تدبير 10 مليارات جنيه (522.5 مليون دولار) لسداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، بهدف توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، بحسب بيان رسمي،

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