2022/08/22 | 00:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل سيشترك العراقيون في مناظرة السيد مقتدى الصدر ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TW1jt7jwsG8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل سيشترك العراقيون في مناظرة السيد مقتدى الصدر ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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