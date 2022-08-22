2022/08/22 | 00:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TW1jt7jwsG8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل سيشترك العراقيون في مناظرة السيد مقتدى الصدر ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل سيشترك العراقيون في مناظرة السيد مقتدى الصدر ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).