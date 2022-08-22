بالوثيقة.. تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث قطارة الإمام علي (ع)

2022/08/22 | 00:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واعقرر محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث قطارة الإمام علي (عليه السلام).وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب محافظ كربلاء المقدسة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، فأنه على خلفية حادث انهيار التل الترابي في منطقة القطارة الذي حصل في الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم 20/8/2022 ، قررنا تشكيل لجنة تحقيقية لإجراء التحقيق في الموضوع لمعرفة ملابساته واكمال التحقيق ورفع توصياته بغاية السرعة.

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