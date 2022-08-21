أسلحة أميركية جديدة لأوكرانيا.. تدعيم لـ

2022/08/22 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة سترسل تدفقا جديدا من الأسلحة والمعدات التي ستحتاج إليها أوكرانيا لشن هجومها المضاد ضد القوات الروسية في جنوب البلاد.

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