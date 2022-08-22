2022/08/22 | 00:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5pjes3-yzWI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ورشة توعوية في أربيل ضد ممارسات الابتزاز الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ورشة توعوية في أربيل ضد ممارسات الابتزاز الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).