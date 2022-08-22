تشكيل لجنة تحقيقية بشأن “حادثة القطارة”

2022/08/22 | 00:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم”، وثيقة موقعة باسم محافظ كربلاء نصيف الخطابي تتضمن تشكيل لجنة تحقيقة بشأن “حادثة القطارة”.

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