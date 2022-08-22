موسكو تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف مطار

2022/08/22 | 00:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف اعتراض الدفاع الجوي الروسي لأهداف أوكرانية حاولت استهداف مطار بيلبيك العسكري في المدينة.وقال رازفوجايف على قناته عبر “تيليغرام” إن “أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهذه الأهداف، وعلى الجميع التزام الهدوء”.

وتعرضت القرم وسيفاستوبول للهجوم عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.

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