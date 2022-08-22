2022/08/22 | 00:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عباس عطيه عباس أبو غنيم إن الموت من حتميات الحياة وبطرق متعددة خارج عن...

ظهرت المقالة اعراض الموت أولاً على المسلة.

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