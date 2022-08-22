2022/08/22 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت جمعية الهلال الأحمر العراقية، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لحادثة القطارة في كربلاء.

وقالت الجمعية في بيان تلقتها (بغداد اليوم) إنه "تم انتشال 3 جثث جديدة ليرتفع عدد الضحايا الى 7 اشخاص حتى الان".

وأضافت ان "البحث ما زال مستمرا تحت الانقاض".

وفي وقت سابق تسبب انهيار تلّة ترابية قرب قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، بهدم جزء من القطارة ووقوع عدد من الاشخاص تحت الصخور.وكانت مديرية الدفاع المدني قد اعلنت، في وقت سابق، التمكن من استخراج شخصين من العالقين في القطارة، ونشرت المديرية مقاطع لعناصرها مهم يواصلون المحاولات لإنقاذ المحاصرين تحت الصخور.

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