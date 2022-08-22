2022/08/22 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء توقع قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي، الأحد، وفاة أخر ثلاثة عالقين تحت أنقاض القطارة، مبينا ان 70 طنا من الانقاض فوق العالقين.وقال الهاشمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "فرق الانفاذ تبحث عن ثلاثة عالقين داخل قطارة الامام علي "ع" ونتوقع وفاتهم". واضاف ان "5 وفيات لغاية الان ونجاة شخصين وقد استعانت الفرق باجهزة جديدة لتسريع ازالة وتفتيت الانقاض بالسرعة الممكنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات كربلاء يتوقع وفاة اخر ثلاثة عالقين تحت أنقاض القطارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات كربلاء يتوقع وفاة اخر ثلاثة عالقين تحت أنقاض القطارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).