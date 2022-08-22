كربلاء تشكل لجنة تحقيقية بحادث “قطارة الإمام علي”

2022/08/22 | 00:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قرر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث “قطارة الإمام علي” غربي المحافظة.وانهار مزار قطارة الإمام علي الواقع غربي محافظة كربلاء، يوم أمس السبت، موديًا بحياة 4 أشخاص و6 إصابات مختلفة بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية حسب ما أعلنته وزارة الصحة.وعزت مديرية […]

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