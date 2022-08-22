 رفع أوامر الإخلاء في إسبانيا بعد

2022/08/22 | 01:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الإطفاء، الأحد، من "السيطرة" على حريق للغابات اجتاح مساحات شاسعة في شرق إسبانيا، ما أتاح رفع ما كان لا يزال ساريا من أوامر الإخلاء الصادرة.

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