برشلونة يكتسح سوسيداد برباعية في الليجا

2022/08/22 | 01:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق برشلونة الانتصار الأول له بنتيجة (4-1) خلال مواجهة ريال سوسيداد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا، في معقل الأخير ملعب "أنويتا".وسجل لبرشلونة ليفاندوفسكي "هدفين" في الدقائق 1 و69، وديمبلي (66)، وأنسو فاتي (79)، بينما سجل ألكسندر إيزاك لريال سوسيداد في الدقيقة 6.ورفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 3 نقاط في المركز العاشر.

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