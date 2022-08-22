توالي اخراج الجثث من تحت انهيار ترابي لمزار ديني في كربلاء

2022/08/22 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء‭ – ‬بغداد‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬تحاول‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬العراقية‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬انتشال‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬عالقين‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬إثر‭ ‬انهيار‭ ‬تلّ‭ ‬ترابي‭ ‬على‭ ‬مزار‭ ‬ديني‭ ‬شيعي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كربلاء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭.‬‮ ‬ وانتشلت‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬جثث‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص،‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬و‭ ‬امرأة‭ ‬وطفل،‭ ‬من‭ […]

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