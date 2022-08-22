الغارة السياسية الجديدة

2022/08/22 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام يقولون‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬خطير‭ ‬في‭ ‬العراق؟‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬الخطورة‭ ‬عنواناً؟ مرتكزات‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬باقية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تغيير،‭ ‬وانّ‭ ‬خروج‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬عن‭ ‬اجماع‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬والمدعومة‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬تغييرا‭ ‬بقواعد‭ ‬اللعبة‭ ‬السياسية‭ ‬بما‭ ‬ينسفها،‭ ‬لكن‭ ‬التغيير‭ ‬واضح‭ ‬باتجاه‭ ‬إعادة‭ ‬ضبط‭ ‬البوصلة‭ […]

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