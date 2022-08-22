اجتماع الرئيسين المصري والاماراتي عشية قمة خماسية

2022/08/22 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬الزمان‭ ‬ وصل‭ ‬الاحد‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬العلمين‭ ‬شمال‭ ‬غربي‭ ‬مصر،‭ ‬وعقد‭ ‬مباحثات‭ ‬ثنائية‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬خماسية‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬عقدها‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬وكان‭ ‬قد‭ ‬أفاد‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬المملكة‮»‬‭ ‬الأردني‭ ‬الرسمي،‭ ‬الأحد،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ […]

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