2022/08/22 | 02:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لجأت مئات النساء الفنلنديات إلى تصوير مقاطع فيديو وهن يرقصن، دعما لرئيسة الوزراء سانا مارين التي تعرضت لانتقادات بسبب مقطع مماثل.وانتشر هاشتاج “تضامن مع سانا”، مع فيديوهات النساء اللواتي كن يرقصن، ويستمتعن سواء بمفردهن أو مع أصدقائهن.وواجهت رئيسة الوزراء انتقادات عندما انتشر مقطع فيديو تغني فيه وترقص في حفل مع بعض […]

ظهرت المقالة تضامنا مع رئيسة الوزراء..



“وصلات رقص” لنساء فنلندا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضامنا مع رئيسة الوزراء.. “وصلات رقص” لنساء فنلندا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضامنا مع رئيسة الوزراء.. “وصلات رقص” لنساء فنلندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).