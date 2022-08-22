برشلونة يتجاوز عقبة ريال سوسييداد بنجاح

2022/08/22 | 02:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة تمكّن برشلونة من تجاوز عقبة مستضيفه ريال سوسييداد بنجاح بعد تغلّبه عليه بأربعة أهداف لواحد الأحد في المرحلة الثانية من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الكاتالوني كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي (1 و69) والفرنسي أوصمان ديمبيلي (66) وأنسو فاتي (79).

في المقابل وقّع السويدي ألكسندر إيساك هدف أصحاب الأرض الوحيد (6).

ورفع البلوغرانا رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله في المرحلة الافتتاحية من الليغا مع ضيفه رايو فاليكانو دون أهداف.

بينما تجمدّ رصيد سوسييداد عند 3 نقاط من فوز في المرحلة الأولى على قادش بهدف دون مقابل.

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