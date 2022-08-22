صورة سابقة تكشف

2022/08/22 | 02:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد كشفت صورة سابقة ظهور محافظ كربلاء الحالي نصيف الخطابي يرافقه المحافظ السابق خلال افتتاح مزار القطارة في المحافظة.وتوضح الصورة المحافظ السابق عقيل الطرحي والخطابي الذي كان رئيس مجلس محافظة كربلاء في حينها وهما يفتتحان مزار القطارة امام الزائرين، دون اي إجراءات احترازية للتلال الترابية التي تحيطه.وقرر محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاحد وبعد حدوث الكارثة، تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث "قطارة الإمام علي".وفي وقت سابق تسبب انهيار تلّة ترابية قرب قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، بهدم جزء من القطارة ووقوع عدد من الاشخاص تحت الصخور.وكانت مديرية الدفاع المدني قد اعلنت، التمكن من استخراج شخصين من العالقين في القطارة، ونشرت المديرية مقاطع لعناصرها مهم يواصلون المحاولات لإنقاذ المحاصرين تحت الصخور.

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