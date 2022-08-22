باريس سان جيرمان يقسو على ليل

2022/08/22 | 02:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

حقّق باريس سان جيرمان فوزًا باهرًا على مستضيفه ليل (7-1) اليوم الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وسجلّ للفريق الباريسي كل من كيليان مبابي (1 و66 و87) والأرجنتيني ليونيل ميسي (28) والمغربي أشرف حكيمي (39) والبرازيلي نيمار (44 و52).

في المقابل بصم جوناثان بامبا على الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (54).

ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده إلى 9 نقاط في صدارة اللليغ 1 محقّقًا العلامة الكاملة إلى حد الآن بعد انتصاره في مباراتيه الأوليين على كل من كليرمون (5-0) ومونبلييه (5-2).

في المقابل تجمّد رصيد ليل عند 4 نقاط بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على أوكسير (4-1) وتعادله في الثانية مع نانت (1-1).

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