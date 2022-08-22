الصومال.. ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على فندق في مقديشو

2022/08/22 | 02:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 21 شخصا وأصيب العشرات في هجوم شنته، الجمعة، حركة الشباب الإسلامية المتطرفة على فندق في مقديشو واستمر 30 ساعة، وفق حصيلة رسمية جديدة أعلنت، الأحد، في حين تتواصل عمليات البحث عن مفقودين.

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