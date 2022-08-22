2022/08/22 | 02:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأصيب رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، بجروح وارتجاج طفيف في المخ، بعد تعرضه لانزلاق عن جبل في كاونرغرات بعد ظهر يوم الأحد.وذكرت صفحة الرئيس النمساوي على "تويتر": "لقد انزلق أثناء التنزه في كاونرغرات، وتم نقله إلى أقرب مستشفى من قبل قوات كوبرا الخاصة.تعرض الرئيس الاتحادي لجروح وارتجاج طفيف في المخ، وسيقضي الليلة في المستشفى بناء على نصيحة الأطباء المعالجين"، وأكدت الصفحة أن الرئيس سيلغي اجتماعات منتدى "ألباخ" يومي الاثنين والثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة رئيس النمسا بارتجاج في المخ إثر حادث جبلي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة رئيس النمسا بارتجاج في المخ إثر حادث جبلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).