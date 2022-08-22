2022/08/22 | 02:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cyBbI4pw5_8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فرح وإحتفال بعد تبليط إحدى الشوارع في أحد المناطق السكنية العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فرح وإحتفال بعد تبليط إحدى الشوارع في أحد المناطق السكنية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).