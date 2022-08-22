2022/08/22 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، من أن روسيا قد تتخذ خطوة استفزازية تتمثل في محاكمة الجنود الأوكرانيين في الوقت الذي تحتفل فيه كييف بمرور 31 عاما على استقلالها الأسبوع المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يتعلق بالجنود الأسرى.. زيلينسكي يحذر من إجراء روسي "استفزازي" في عيد استقلال أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يتعلق بالجنود الأسرى.. زيلينسكي يحذر من إجراء روسي "استفزازي" في عيد استقلال أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).