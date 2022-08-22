إسبانيا تعلن السيطرة على حرائق الغابات

2022/08/22 | 03:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق للغابات اجتاح مساحات شاسعة شرقي إسبانيا، مما أتاح رفع ما كان لا يزال ساريا من أوامر الإخلاء الصادرة.وأتى الحريق الذي اندلع الإثنين قرب بيجيس بمنطقة فالنسيا في شرق إسبانيا، على أكثر من 20 ألف هكتار من الأراضي، واستدعى إجلاء نحو 2200 شخص.والأحد أعلنت وزيرة الداخلية في الإدارة المحلية لمنطقة فالنسيا غابرييلا برافو في تصريح للصحفيين، أن الطلعات الاستطلاعية بينت "عدم وجود أي جبهات نشطة" للحريق الذي بات من الممكن اعتباره "تحت السيطرة".وقالت أجهزة الإطفاء إن تراجع سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة ليلا وارتفاع نسب الرطوبة ساعدتها في احتواء الحريق.

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