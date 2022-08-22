أمواج وأحلام من غزة

2022/08/22 | 06:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذه الحلقة من بودكاست فصول نقترب من غزة وبحرها وشبابها..نعرف كيف يتمسك شباب غزة بالبحر ويرون فيه الملاذ من الصعوبات التي تعيشها غزة

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