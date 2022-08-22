2022/08/22 | 06:10 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في هذه الحلقة من بودكاست فصول نقترب من غزة وبحرها وشبابها..
نعرف كيف يتمسك شباب غزة بالبحر ويرون فيه الملاذ من الصعوبات التي تعيشها غزة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمواج وأحلام من غزة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نعرف كيف يتمسك شباب غزة بالبحر ويرون فيه الملاذ من الصعوبات التي تعيشها غزة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمواج وأحلام من غزة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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