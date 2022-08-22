كان لستيف جوبز.. بيع النموذج الأولي لجهاز 1 Apple بنحو 700 ألف دولار

2022/08/22 | 07:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت صفقة بيع النموذج الأولي لجهاز حاسوب Apple-1 المصنوع في منتصف السبعينات في مزاد علني مقابل ما يقرب من 700،000 دولار.

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