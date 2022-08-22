تراجع أسعار النفط مع مخاوف التباطؤ الاقتصادي

2022/08/22 | 08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، منهية مكاسب استمرت ثلاثة أيام وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية أكتوبر/تشرين الاول 1.17 دولار ، أو 1.2٪ ، إلى 95.55 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش، مع مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين بسبب أزمة الطاقة في بعض المناطق التي أثرت أيضًا على الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول 1.12 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 89.65 دولاراً للبرميل.

وقال هيرويوكي كينوكاوا، المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية، "كان المستثمرون قلقين من أن رفع سعر الفائدة الحاد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في تباطؤ اقتصادي واستنزاف الطلب على الوقود".

وأضاف أن "تقييد الصين للسلطة في بعض المناطق هو أيضا مصدر قلق لأنه قد يؤثر على النشاط الاقتصادي".

كما أثرت قوة الدولار الأمريكي، الذي كان يحوم حول أعلى مستوى في خمسة أسابيع، على أسعار النفط الخام لأنه يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

في غضون ذلك قال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه الاتحاد الأوروبي باقتراحها "النهائي" لإحياء الاتفاق ، الذي قلصت طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية ومن شأن الاتفاق أن يزيد عرض النفط بشكل كبير بعد الاتفاق.

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