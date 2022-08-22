إسرائيل ضربت

2022/08/22 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الخميس، إن الجيش نفذ غارة على دولة لم يذكر اسمها خلال الجولة الأخيرة من القتال في قطاع غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

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