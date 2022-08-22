نفي أمريكي لهجوم على قاعدة في الكويت

2022/08/22 | 09:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المتحدث الرسمي باسم “جناح الاستطلاع الجوي 386” الأمريكي المزاعم التي أطلقتها جماعة تطلق على نفسها اسم “تشكيل الوارثين – المقاومة الإسلامية في العراق”، وادعت فيها أنها شنت هجوماً بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، معتبراً أنه “هجوم دعائي”.

وأوضح المتحدث لصحيفة “الجريدة” الكويتية أنه “في مساء 19 أغسطس 2022، تعرض جناح الاستطلاع الجوي 386 لهجوم دعائي من قبل مجموعة يُزعم أنها تسمى تشكيل الوارثين”، مضيفاً “ولنكن أكثر تحديداً بشأن تشكيل الوارثين، فتقييمنا يقول إنهم مجموعة ميليشيا عراقية متحالفة مع إيران”.

وأشار إلى أن هذه المجموعة “كذبت على جماهيرها عندما زعمت أنهم استخدموا طائرة مسيرة من دون طيار لتنفيذ هجومهم على القاعدة في 12 أغسطس(آب) الجاري، ولم يحدث مثل هذا الهجوم إطلاقاً”، موضحاً أن المجموعة أصدرت مقطع فيديو مزيفاً يهدف فقط إلى الخداع.

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