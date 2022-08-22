تصريحات الريسوني.. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تقاطع

2022/08/22 | 09:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوالى ردود الأفعال على تصريحات رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، حول قضية الصحراء الغربية، التي أثارت الجدل في الجزائر وموريتانيا.

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