العراق: قائمة بدرجات الحرارة المتوقعة للساعات المقبلة

2022/08/22 | 09:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر المتنبئ الجوي نائلي العلي اليوم الاثنين، توقعات الطقس في العراق.وأشار العلي في توضيح تابعته ايرث نيوز، الى ان انخفاضا في درجات الحرارة خلال اليوم الإثنين والايام القادمة لتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة خلال النهار كما يلي: المنطقة الشمالية 39 إلى 42 المنطقة الوسطى 42 إلى 43 الفرات الأوسط 43 إلى 44 […]

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