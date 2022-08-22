2022/08/22 | 09:13 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبابي يسجل أسرع هدف بتاريخ فرنسا في سباعية سان جرمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/22 | 09:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبابي يسجل أسرع هدف بتاريخ فرنسا في سباعية سان جرمان) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبابي يسجل أسرع هدف بتاريخ فرنسا في سباعية سان جرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).