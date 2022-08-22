أنور قرقاش عن عودة السفير الإماراتي لإيران: يأتي ضمن توجه ترميم الجسور

2022/08/22 | 09:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الاثنين، أن قرار عودة السفير الإماراتي إلى إيران، بعد 6 سنوات من سحبه، يأتي ضمن توجه الإمارات الإقليمي نحو "ترميم الجسور" وتعزيز العلاقات.

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