اليوم.. انطلاق بطولة أندية العراق بكرة الماء

2022/08/22 | 10:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار تنطلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين منافسات بطولة أندية العراق بكرة الماء في مسبح الشعب الأولمبي المغلق . وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للسباحة هاشم محمد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" البطولة ستقام للفترة من الثاني والعشرين ولغاية الثالث والعشرين من الشهر الحالي برعاية الاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية في مسبح الشعب الأولمبي المغلق في بغداد"، مبيناً، أن" قرعة البطولة جرت في مقر الاتحاد بحضور مدربي الأندية المشاركة وستكون المباراة الأولى بين فريق نادي الجيش الرياضي وفريق نادي الشرطة الرياضي ".

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