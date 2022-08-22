بدء اختبارات الطلبة المتقدمين لمدارس المتميزين وكلية بغداد والمتفوقين

2022/08/22 | 10:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التربية اليوم الإثنين عن بدء اختبارات المفاضلة بين الطلبة المتقدمين إلى مدارس المتميزين وكلية بغداد والمتفوقين للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وذكر بيان للوزارة، إن “الاختبارات انطلقت بمشاركة آلاف الطلبة الذين سمحت لهم التعليمات الوزارية بالمشاركة لحصولهم على معدلات عالية لخوض تلك الاختبارات”.

وأوضحت الوزارة أن “الاختبارات الوزارية ستكون على مرحلتين ، الأولى

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