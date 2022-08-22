2022/08/22 | 10:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eHKn1UGoeRA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسيون سنة يعقدون الاجتماعات .. ويحضرون للحلبوسي المفاجآت | نشرة اخبار الثامنة 2022/8/21) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سياسيون سنة يعقدون الاجتماعات .. ويحضرون للحلبوسي المفاجآت | نشرة اخبار الثامنة 2022/8/21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).